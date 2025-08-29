Basquetebol. Portugal dá luta mas perde com a Sérvia

A seleção portuguesa de basquetebol perdeu com a Sérvia, por 69-80, na segunda jornada do campeonato da Europa da modalidade.

A equipa das quinas deu luta a uma das melhores seleções do mundo.

Ao intervalo, Portugal perdia 33-43.

Já na segunda parte, os sérvios mantiveram um ritmo moderado e foram mantendo as distâncias, até permitindo a Portugal que se encostasse no marcador.

Destaque para Jokic, um dos melhores jogadores do mundo, que fez um duplo-duplo com 23 pontos e 10 ressaltos. Já do lado português, nota para a exibição de Diogo Brito, que fez 22 pontos.

Portugal volta a jogar este sábado contra a Turquia, a partir das 19h15.