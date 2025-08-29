Lucas Lopes termina Volta à França do Futuro no 15.º lugar

29 ago, 2025 - 22:41
O ciclista português Lucas Lopes terminou na 15.ª posição a Volta a França do Futuro, ganha pelo francês Paul Seixas, após triunfar no contrarrelógio da segunda metade da sexta e última etapa.
Numa derradeira etapa dividida em dois setores, o belga Jarno Widar venceu a primeira, numa duríssima, mas curta (41,6 quilómetros), ligação, com partida e chega a La Rosière, em 1:28.11 horas, cinco segundos à frente de Seixas.
Na segunda parte, uma cronoescalada de 10,3 quilómetros, que também terminou em La Rosière, Seixas, descendente de portugueses, triunfou em 24.16 minutos, menos 27 segundos do que o norueguês Jorgen Nordhagen e 32 do que Widar, com Lucas Lopes em 17.º, a 2.27 minutos.
Na geral, Seixas venceu com 40 segundos de avanço sobre Widar e 44 sobre Nordhagen, com o anterior líder, o francês Maxime Decomble, a cair para quinto, a 1.20 minutos, enquanto Lopes, vencedor do prémio da juventude na Volta a Portugal, terminou a 8.57 minutos.
No final da 61.ª edição do Tour d'Avenir, prova da Taça das Nações sub-23, Rafael Barbas foi 44.º, a 35.09 minutos, Gonçalo Tavares acabou no 55.º posto, a 40.26, e João Martins em 86.º, a 56.07.