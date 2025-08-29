Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 29 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ciclismo

Lucas Lopes termina Volta à França do Futuro no 15.º lugar

29 ago, 2025 - 22:41

O francês Paul Seixas foi o vencedor da prova.

A+ / A-

O ciclista português Lucas Lopes terminou na 15.ª posição a Volta a França do Futuro, ganha pelo francês Paul Seixas, após triunfar no contrarrelógio da segunda metade da sexta e última etapa.

Numa derradeira etapa dividida em dois setores, o belga Jarno Widar venceu a primeira, numa duríssima, mas curta (41,6 quilómetros), ligação, com partida e chega a La Rosière, em 1:28.11 horas, cinco segundos à frente de Seixas.

Na segunda parte, uma cronoescalada de 10,3 quilómetros, que também terminou em La Rosière, Seixas, descendente de portugueses, triunfou em 24.16 minutos, menos 27 segundos do que o norueguês Jorgen Nordhagen e 32 do que Widar, com Lucas Lopes em 17.º, a 2.27 minutos.

Na geral, Seixas venceu com 40 segundos de avanço sobre Widar e 44 sobre Nordhagen, com o anterior líder, o francês Maxime Decomble, a cair para quinto, a 1.20 minutos, enquanto Lopes, vencedor do prémio da juventude na Volta a Portugal, terminou a 8.57 minutos.

No final da 61.ª edição do Tour d'Avenir, prova da Taça das Nações sub-23, Rafael Barbas foi 44.º, a 35.09 minutos, Gonçalo Tavares acabou no 55.º posto, a 40.26, e João Martins em 86.º, a 56.07.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h14
  • 29 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?