Nuno Borges salva dois "match points" e força quinto set, mas acaba fora do US Open

29 ago, 2025 - 09:38 • Inês Braga Sampaio

O tenista português, número 41 do ranking ATP, perdeu os dois primeiros sets diante de Tommy Paul, número 14 do mundo. Recuperou, mas acabou por dizer adeus a Nova Iorque.

Nuno Borges está fora do Open dos Estados Unidos, depois de uma "maratona" de mais de quatro horas diante do norte-americano Tommy Paul, na segunda ronda, durante a madrugada desta sexta-feira.

O tenista português, número 41 do ranking ATP, perdeu os dois primeiros sets diante do número 14 do mundo. No terceiro, enfrentou dois "match points", mas conseguiu salvar ambos e ganhar o parcial. Venceu, depois, o quarto set, empatando a 2-2 e forçando a "negra" no encontro.

Num quinto set muito equilibrado, foi Paul a levar a melhor, com um último ponto que causou furor nas bancadas e que pode ver no vídeo.

O duelo demorou um total de quatro horas e 25 minutos e terminou com um resultado final de 7-6 (8-6), 6-3, 5-7, 5-7 e 7-5. Tommy Paul avança para a terceira ronda do US Open, em que terá pela frente o cazaque Alexander Bublik, atual 24.º classificado da hierarquia mundial.

É um resultado que afeta o ranking de Nuno Borges, que em 2024 atingira a quarta ronda e, por isso, perderá pontos na próxima atualização.

