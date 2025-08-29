Portugueses fora da final da Taça do Mundo de slalom

29 ago, 2025 - 17:49 • Lusa
Os canoístas Frederico Alvarenga e João Cunha falharam a presença final da prova de K1 da quarta Taça do Mundo de slalom, que decorre até domingo em Tacen, Eslováquia.
Com apenas os 12 melhores tempos a seguir para a final, Frederico Alvarenga foi 29.º entre 61 competidores, com 78,24 segundos, a cerca de três segundos do apuramento, enquanto João Cunha foi 40.º, em 82,91 segundos.
O italiano Xabier Ferrazzi foi o mais rápido, em 72,25 segundos, enquanto o derradeiro tempo de qualificação se fixou em 75,29 segundos.
Os dois atletas lusos voltam a competir no domingo, na prova de kayak-cross.