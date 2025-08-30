Andebol. FC Porto derrotado pelo Barcelona na Supertaça

O FC Porto perdeu contra o Barcelona, por 28-25, na primeira meia-final da Supertaça Ibérica de andebol, reforçando o histórico negativo dos azuis e brancos diante da equipa blaugrana, que procura revalidar o título.

No Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, os dragões tinham à partida um desafio de grau de dificuldade elevado, e não conseguiram contrariar o poderio do adversário espanhol, que já havia vencido seis dos sete confrontos entre as duas equipas desde 2021.

Ian Barrufet, com sete golos, foi o melhor marcador do Barcelona na partida, enquanto Mamadou Diocou, com seis, foi o principal artilheiro do lado dos azuis e brancos, que nunca deixaram o adversário sentenciar a partida, apesar de terem estado sempre em desvantagem no marcador.

O emblema catalão, onde alinha o pivô português Luís Frade, é o campeão absoluto desta competição, tendo arrecadado todos os três títulos já disputados, e irá jogar contra o vencedor do confronto entre o campeão português Sporting e o estreante espanhol Ademar León, finalista vencido da Taça do Rei, que também decorre este sábado.

A final, também jogada em Matosinhos, disputa-se no domingo, a partir das 16h30, enquanto o FC Porto irá alinhar no encontro de disputa do terceiro lugar contra o derrotado da outra meia-final, três horas antes.

Os espanhóis, comandados por Carlos Ortega, entraram melhor na partida e mantiveram uma vantagem de quatro golos, muito por culpa das várias defesas que o reforço Viktor Hallgrimson ia conseguindo entre os postes.

O FC Porto, mais sólido do ponto de vista defensivo do que se apresentou na Supertaça, em que perdeu diante do Sporting (36-29), foi gradualmente melhorando nos ataques e chegou a reduzir para dois golos de diferença (8-6), à passagem dos 15 minutos, ainda que o Barcelona tenha conseguido chegar com um resultado de 16-12 ao intervalo.

No regresso dos balneários, os dragões tiveram dificuldades em parar uma das melhores formações do mundo, com mais argumentos ao nível do plantel e reforços sonantes vindos no verão, entre os quais o francês Ludovic Fabregas, que foi o principal carrasco dos portistas na etapa complementar.

Ainda assim, e apesar de ter permitido uma desvantagem de sete golos, o conjunto português conseguiu recuperar, ficando apenas dois tentos atrás (24-22) quando Linus Persson atirou a contar, para grande euforia das bancadas em Matosinhos.

O Barcelona foi capaz de manter distâncias e gerir os ritmos do jogo com eficácia, numa imposição natural da lei do mais forte, com o marcador a terminar em 28-25.

A Supertaça Ibérica, que decorre entre hoje e domingo, no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, opõe os vencedores dos campeonatos nacionais e das taças nacionais (neste caso, finalistas vencidos) de Portugal e Espanha em formato de final four.

Jogo no Pavilhão do Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.