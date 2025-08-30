Menu
  29 ago, 2025
  • 29 ago, 2025
Nuno Borges falha competição de pares por lesão do parceiro

30 ago, 2025 - 19:07 • Lusa

Tenista luso fazia dupla com o francês Arthur Rinderknech.

O tenista português Nuno Borges não vai jogar a competição de pares do Open dos Estados Unidos, quarto `major` da temporada, que decorre em Nova Iorque, por desistência do parceiro francês Arthur Rinderknech.

A dupla luso-francesa tinha encontro agendado para este sábado com os tenistas da casa Brandon Holton, que o representante nacional havia derrotado na abertura da prova de singulares, e Colton Smith, mas o nome de Borges e Rinderknech já não consta no `draw`.

Nuno Borges, de 28 anos, também eliminado no quadro de singulares, após o desaire na segunda eliminatória frente ao norte-americano Tommy Paul, em cinco sets, e o gaulês, que vai defrontar o espanhol Carlos Alcaraz nos oitavos de final de singulares, foram substituídos pelos `alternates` Gonzalo Escobar e o mexicano Miguel Reyes-Varela.

Face à retirada do maiato, a representação portuguesa na variante de duplas fica somente a cargo de Francisco Cabral (26º ATP), que vai jogar ao lado do austríaco Lucas Miedler, com quem forma a dupla 12.º cabeça de série, no embate deste sábado com o colombiano Nicolas Barrientos e o local Nathaniel Lammons.

