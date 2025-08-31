Menu
Em Destaque
Ténis

Alcaraz derrota parceiro de Borges no US Open

31 ago, 2025 - 22:14 • Lusa

Depois de ter desistido da prova de pares, onde faria dupla com Nuno Borges, o francês Arthur Rinderknech perdeu com o tenista espanhol.

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, campeão em 2022, qualificou-se este domingo para os quartos de final do Open dos Estados Unidos, quarto e último Grand Slam da temporada, depois de vencer o francês Arthur Rinderknech.

Perante o 82.º do ranking mundial, que na véspera tinha abdicado de jogar pares ao lado do português Nuno Borges, Alcaraz, segundo da hierarquia, venceu por 7-6, 6-3 e 6-4, em 2h12.

O espanhol, que já conta com duas vitórias em Roland Garros e outras tantas em Wimbledon, regressa aos quartos de final, que só tinha falhado em 2024 em Nova Iorque, defrontando agora o checo Jiri Lehecka, 21.º do mundo, que está pela primeira vez nos quartos de final de um 'major'.

