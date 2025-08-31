Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 29 ago, 2025
Andebol. Sporting perde Supertaça Ibérica

31 ago, 2025 - 19:00

Barcelona voltou a levar a melhor pela quarta vez.

O Sporting perdeu a Supertaça Ibérica de Andebol nas grandes penalidades contra o Barcelona.

A final, em Matosinhos, só foi resolvida da marca dos livres de sete metros.

Ao intervalo, os leões ganhavam 15-13

Na segunda parte houve mais trocas de vantagens e o Barça acabou por chegar ao empate em cima da hora (31-31).

No desempate, os catalães falharam um, mas acabaram por levar a melhor.

O Barça tem quatro supertaças europeias em quatro decisões.

Já o FC Porto ficou no terceiro lugar, depois de bater os espanhóis do Ademar León, por 28-23.

