Andebol. Sporting perde Supertaça Ibérica

31 ago, 2025 - 19:00
O Sporting perdeu a Supertaça Ibérica de Andebol nas grandes penalidades contra o Barcelona.
A final, em Matosinhos, só foi resolvida da marca dos livres de sete metros.
Ao intervalo, os leões ganhavam 15-13
Na segunda parte houve mais trocas de vantagens e o Barça acabou por chegar ao empate em cima da hora (31-31).
No desempate, os catalães falharam um, mas acabaram por levar a melhor.
O Barça tem quatro supertaças europeias em quatro decisões.
Já o FC Porto ficou no terceiro lugar, depois de bater os espanhóis do Ademar León, por 28-23.