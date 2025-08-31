João Almeida. “Senti um pouco a falta dos meus colegas de equipa”

O português João Almeida (UAE Emirates) lamenta a falta de apoio dos seus colegas de equipa na etapa deste domingo que terminou no alto de Valdezcaray.

“Senti um pouco a falta dos meus colegas de equipa hoje. Ninguém estava comigo no final, mas é o que é...", disse à Eurosport.

O chefe de fila da UAE Emirates admite que foi surpreendido pelo ataque da Visma Lease a Bike.

"Tiveram o fator surpresa, não estávamos à espera. Eu até estava bem posicionado, mas eles forçaram muito o ritmo e não consegui encurtar o espaço", referiu.

Vingegaard acabou por vencer, isolado, a nona etapa da Vuelta e ganhou 30 segundos a João Almeida, entre tempo conquistado na estrada e bonificações. O português fechou no terceiro lugar.