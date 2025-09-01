Atletismo. Portugal vai ter 32 atletas em Tóquio

01 set, 2025 - 16:40
Portugal vai estar representado por 32 atletas nos Mundiais de Atletismo, em Tóquio, segundo convocatória divulgada pela Federação Portuguesa de Atletismo.
Entre as novidades está Pedro Afonso, que vai fazer parte da estafeta 4x400 metros.
Na equipa masculina, Pedro Pichardo, vice-campeão olímpico em título, e Isaac Nader, um dos três portugueses que vão disputar os 1.500 metros, vão estar na luta pelas medalhas.
O marchador João Vieira vai participar nuns Mundiais pela 14.ª vez, agora para participar nos 35 quilómetros marcha.
Na equipa feminina destaque para a presença das candidatas Auriol Dongmo e Liliana Cá, mas também Fatoumata Diallo, que bateu o recorde nacional dos 400 metros barreiras.
Os Mundiais de Tóquio disputam-se entre 13 e 21 de setembro.
Masculinos
Emanuel Sousa (Lançamento do Disco)
Ericsson Tavares (4x400 metros)
Etson Barros (3000 metros Obstáculos)
Gerson Baldé (Salto em Comprimento)
Isaac Nader (1500 metros)
João Coelho (4x400 metros)
João Vieira (35km Marcha)
José Carlos Pinto (1500 metros)
Leandro Ramos (Lançamento do Dardo)
Nuno Pereira (1500 metros)
Omar Elkhatib (4x400 metros)
Pedro Afonso (4x400 metros)
Pedro Pablo Pichardo (Triplo Salto)
Ricardo dos Santos (4x400 metros)
Rui Pinto (Maratona)
Tiago Luis Pereira (Triplo Salto)
Tsanko Arnaudov (Lançamento do Peso)
Femininos
Agate Sousa (Salto em Comprimento)
Auriol Dongmo (Lançamento do Peso)
Eliana Bandeira (Lançamento do Peso)
Fatoumata Diallo (400 metros Barreiras)
Irina Rodrigues (Lançamento do Disco)
Joana Pontes (35km Marcha)
Jéssica Inchude (Lançamento do Peso)
Liliana Cá (Lançamento do Disco)
Lorene Bazolo (100 metros e 200 metros)
Mariana Machado (5000 metros)
Salomé Afonso (1500 metros)
Salomé Rocha (Maratona)
Solange Jesus (Maratona)
Susana Godinho Santos (Maratona)
Vitória Oliveira (20km Marcha)