Ciclismo

UAE Emirates rescinde com Ayuso no final de 2025

01 set, 2025 - 18:45

Espanhol tinha contrato até 2028, mas vai mudar de ares em dezembro.

A UAE Emirates e o espanhol Juan Ayuso rescindem o contrato que estava em vigor até 2028.

Em comunicado, a equipa confirma que o ciclista vai, no entanto, continuar no plantel até ao final de 2025.

Mauro Gianetti, o CEO da estrutura, confirma a decisão em prol da “harmonia do grupo e na construção de uma equipa ganhadora”.

De recordar que o português João Almeida deixou críticas aos colegas de equipa na etapa de domingo da Volta a Espanha em Bicicleta por falta de apoio.

Na Vuelta, Ayuso já ganhou uma etapa este ano, mas perdeu vários minutos nas duas etapas de montanha, não auxiliando o chefe de fila João Almeida.

De recordar que o jovem espanhol está a ser apontado à Lidl-Trek para a próxima temporada.

