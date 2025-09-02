Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 02 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ciclismo

Mais um dia solitário para Almeida na Vuelta. Vine faz a dobradinha e Vingegaard sobe à liderança

02 set, 2025 - 15:59 • Eduardo Soares da Silva

O australiano da UAE atacou para a vitória da etapa, Ayuso apoiou durante pouco mais de 500 metros, deixando o português sozinho durante grande parte da subida final.

A+ / A-

O australiano Jay Vine (UAE Emirates) venceu a décima etapa da Volta a Espanha, com Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) a subir à liderança da classificação geral e o português João Almeida a manter-se no terceiro lugar.

Na primeira etapa depois de um dia de descanso intenso, com o anúncio de saída de Juan Ayuso da UAE Emirates em plena competição, pairava a dúvida como iria agir o espanhol depois de ter acusado a equipa de agir como uma "ditadura" e de ter o objetivo de "denegrir" a sua imagem.

Jay Vine, da UAE Emirates, voltou a integrar a fuga na luta pela camisola de montanha. Acabou por nunca descair para ajudar João Almeida na subida final, que se prolongava por dez quilómetros com uma pendente média de 6,1%.

O australiano viu-se no grupo da frente da fuga e atacou para uma nova vitória a solo. O grupo da UAE voltou a falhar com João Almeida, que se viu apenas com Juan Ayuso a apoiá-lo desde muito cedo na subida final.

A ajuda do espanhol durante cerca de 500 metros até deixar João Almeida sozinho nos últimos seis quilómetros, enquanto que Jonas Vingegaard mantinha Matteo Jorgenson consigo.

Com a camisola vermelha em jogo após Torstein Traen (Bahrain-Victorious) já para trás, Almeida tentou atacar duas vezes, mas sem capacidade para fazer a diferença e separar-se de Vingegaard.

Jay Vine distanciou-se de Pablo Castrillo, da Movistar, e venceu a sua segunda etapa nesta Vuelta, a quarta para a UAE na prova. O grupo dos favoritos chegou junto, 1m05s depois de Vine. Almeida foi 10.º, Vingegaard 11.º.

Contas feitas, Vingegaard é o novo líder, Traeen minimizou estragos e está no segundo lugar, a 26 segundos de distância, e João Almeida é terceiro, a 38 segundos da liderança.

A etapa 11 começa e termina em Bilbau com um percurso de 157,4 quilómetros, um percurso com sete contagens de montanha, duas de segunda categoria e cinco de terceira.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 02 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Papa pede o fim da “pandemia das armas”

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Mariana Mortágua parte em flotilha para Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Vítimas dos incêndios pedem ajuda

Vítimas dos incêndios pedem ajuda