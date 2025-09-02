Mais um dia solitário para Almeida na Vuelta. Vine faz a dobradinha e Vingegaard sobe à liderança

O australiano Jay Vine (UAE Emirates) venceu a décima etapa da Volta a Espanha, com Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) a subir à liderança da classificação geral e o português João Almeida a manter-se no terceiro lugar.

Na primeira etapa depois de um dia de descanso intenso, com o anúncio de saída de Juan Ayuso da UAE Emirates em plena competição, pairava a dúvida como iria agir o espanhol depois de ter acusado a equipa de agir como uma "ditadura" e de ter o objetivo de "denegrir" a sua imagem.

Jay Vine, da UAE Emirates, voltou a integrar a fuga na luta pela camisola de montanha. Acabou por nunca descair para ajudar João Almeida na subida final, que se prolongava por dez quilómetros com uma pendente média de 6,1%.

O australiano viu-se no grupo da frente da fuga e atacou para uma nova vitória a solo. O grupo da UAE voltou a falhar com João Almeida, que se viu apenas com Juan Ayuso a apoiá-lo desde muito cedo na subida final.

A ajuda do espanhol durante cerca de 500 metros até deixar João Almeida sozinho nos últimos seis quilómetros, enquanto que Jonas Vingegaard mantinha Matteo Jorgenson consigo.

Com a camisola vermelha em jogo após Torstein Traen (Bahrain-Victorious) já para trás, Almeida tentou atacar duas vezes, mas sem capacidade para fazer a diferença e separar-se de Vingegaard.

Jay Vine distanciou-se de Pablo Castrillo, da Movistar, e venceu a sua segunda etapa nesta Vuelta, a quarta para a UAE na prova. O grupo dos favoritos chegou junto, 1m05s depois de Vine. Almeida foi 10.º, Vingegaard 11.º.

Contas feitas, Vingegaard é o novo líder, Traeen minimizou estragos e está no segundo lugar, a 26 segundos de distância, e João Almeida é terceiro, a 38 segundos da liderança.

A etapa 11 começa e termina em Bilbau com um percurso de 157,4 quilómetros, um percurso com sete contagens de montanha, duas de segunda categoria e cinco de terceira.