  02 set, 2025
  • 02 set, 2025
Eurobasket

Mário Gomes: “Vamos dar o nosso máximo e veremos se chega ou não"

02 set, 2025 - 16:34 • Lusa

Portugal precisa de vencer a Estónia para continuar no Eurobasket.

O selecionador português de basquetebol, Mário Gomes, garantiu uma equipa focada para o encontro de quarta-feira com a Estónia, que é preciso vencer para chegar aos oitavos de final do Eurobasket2025.

A formação das quinas arrancou com um triunfo face à República Checa (62-50) e, depois, como era previsível, perdeu consecutivamente com Sérvia (69-80), Turquia (54-95) e Letónia (62-78), pelo que vai disputar agora uma autêntica final.

“Demos o primeiro passo no primeiro jogo, falta-nos dar o segundo passo para atingir o nosso objetivo e é nisso que temos de nos focar. Amanhã [quarta-feira], é um jogo que vai decidir se atingimos o nosso objetivo ou não e, tal como disse aos jogadores hoje, temos de encarar isto como um jogo que vai para prolongamento”, disse o técnico luso.

Mário Gomes explicou, após o treino da formação das ‘quinas’ na Xiaomi Arena, em Riga, que “o jogo está empatado e agora é preciso jogar o resto”, sendo que “o estado de espírito da equipa é bom, não pode ser outro”.

“Eles têm noção disso mesmo. Nós sempre definimos que o mais importante ao longo da competição era reagir, reagir sempre, independentemente de correr melhor ou correr pior, de modo a que chegássemos ao último jogo a não depender de ninguém, a depender só de nós para decidir as coisas. É isso que vai acontecer e eu continuo confiante que a equipa pode fazê-lo porque temos capacidade para o fazer”, frisou.

O técnico luso também tem consciência de que a Estónia tem o mesmo objetivo: “Sabemos que do outro lado há uma equipa que também tem capacidade para o fazer, portanto, vamos ver quem é que amanhã [quarta-feira] consegue ser mais forte”.

Face ao calendário, Portugal chega a esta ‘final’ após três derrotas consecutivas, o que não pesa: “Julgo que não. Julgo que não porque os nossos jogadores têm conhecimento do basquetebol internacional e sabem as equipas contra quem jogaram”.

“Aliás, eu penso que, em Portugal, provavelmente ninguém acreditaria que nós íamos chegar aqui e conseguir jogar olhos nos olhos com a Sérvia, conseguir jogar olhos nos olhos com a Letónia, que fez talvez o melhor jogo até agora, tal como a Turquia, que, segundo o seu treinador, fez um jogo perfeito [contra Portugal]”, recordou o técnico luso.

Segundo Mário Gomes, Portugal só não esteve à altura face aos turcos: “Contra a Turquia, não tivemos efetivamente capacidade de resposta, mas nós estamos a jogar contra equipas do top mundial, uma das quais está a jogar em casa, portanto, os jogadores têm consciência disso e não se podem auto diminuir por terem perdido esses três jogos. Isso não vai acontecer”.

“Vamos dar o nosso máximo e veremos se esse nosso máximo chega ou não chega, porque do outro lado está uma equipa à qual temos capacidade para ganhar, mas sabemos que não é uma equipa mais fraca do que a nossa, eventualmente não será mais forte, apesar de estar uns lugares acima de nós no ranking, mas é uma equipa, obviamente, com capacidade para atingir os mesmos objetivos, com a vantagem de jogar em casa. Mas temos de nos abstrair disso, não há mais nada a fazer”, explicou.

Do outro lado, desta vez, não um jogador dominante, não há Nikola Jokic, Alperen Sengün ou Kristaps Porzingis, mas uma equipa que, a exemplo da Letónia, aposta muito no jogo exterior.

“A Letónia ontem [segunda-feira], por exemplo, lançou 40 triplos e 18 lançamentos de dois. São estilos de jogo semelhantes. Não têm um jogador como esses [Jokic, Sengün ou Porzingis], mas têm outro tipo de argumentos”, analisou.

Mário Gomes deu a receita: “É uma equipa que nós temos que conseguir pôr a jogar cinco contra cinco em meio campo, não lhes permitir lançamentos, posses de bolas muito curtas, porque o jogo, como nós costumamos dizer na gíria basquetebolística, de ‘run and gun’ (correr e lançar), dá-lhes vantagem”.

“Temos que defender ao nosso máximo nível e depois, no ataque, temos que melhorar aquilo em que não temos estado tão bem, que é a rapidez de circulação da bola e a percentagem de lançamentos, particularmente de dois pontos. Há jogos e jogos e voltamos à metáfora dos melões, amanhã [quarta-feira] vamos abri-lo e ver se é doce”, finalizou.

O encontro entre Portugal e a Estónia, da quinta e última jornada do Grupo A do Eurobasket2025, realiza-se na quarta-feira, a partir das 14h45 locais (12h45 em Lisboa), na Xiaomi Arena, em Riga, capital da Letónia.

