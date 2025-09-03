Menu
  Bola Branca 18h14
  03 set, 2025
Eurobasket. Campeã do mundo vai ser adversária de Portugal

03 set, 2025 - 22:44

A equipa das quinas fez história esta quarta-feira ao derrotar a Estónia.

A Alemanha vai ser a adversária de Portugal nos oitavos de final do Europeu de basquetebol, depois de confirmar a vitória no Grupo B, com um triunfo sobre a Finlândia, por 91-61, na quinta e última jornada.

A campeã mundial manteve o percurso 100% vitorioso no Grupo B, que se disputou em Tampere, na Finlândia, e, no sábado, vai defrontar Portugal, que garantiu a presença nos oitavos de final do Europeu, depois de vencer a Estónia, por 68-65, assegurando o quarto lugar do Grupo A.

A Finlândia terminou a fase de grupos na terceira posição e, tal como a Suécia, quarta, aguarda por adversário, que vai sair do confronto entre a Sérvia e a Turquia, enquanto a Lituânia, segunda, vai encontrar a Letónia.

