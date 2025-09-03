Europeu. Portugal perde com a França e é último do grupo

A seleção de Portugal perdeu esta terça-feira com a França na segunda jornada da fase de grupos do Europeu de hóquei em patins por 3-1, em Paredes.

Depois de uma derrota frente à Itália por 3-2, na segunda-feira, Portugal voltou a perder.

O primeiro golo foi marcado pela França, por Marc Rouzé, aos 15 minutos, com Portugal a empatar a partida aos 25 minutos, por Rafa, a apenas 14 segundos do fim.

Na segunda parte, a França voltou a adiantar-se por Roberto di Benedetto, aos 38 minutos, e estendeu a vantagem já perto do final, com o irmão Carlo di Benedetto a marcar aos 48 minutos.

Com o apuramento para os quartos de final já assegurado, Portugal irá jogar o terceiro e último jogo da fase de grupos frente à tricampeã Espanha, já sabendo que irá ficar no último lugar do grupo A - e, por isso, defrontando o primeiro do grupo B, que atualmente é Andorra.