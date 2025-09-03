Israel não aceita “convite” e vai continuar na Vuelta

A Israel-Premier Tech vai continuar na Volta a Espanha em bicicleta. A equipa recusa a vontade de se retirar depois dos protestos pró-Palestina terem perturbado várias etapas da prova.

"A Israel-Premier Tech é uma equipa profissional de ciclismo e, como tal, continua comprometida em participar na Volta a Espanha. Qualquer outra alternativa abriria um precedente perigoso no ciclismo, não apenas para a Israel-Premier Tech, mas para todas as equipas", lê-se no comunicado da equipa.

De recordar que, esta quarta-feira, a 11.ª etapa da Vuelta terminou sem vencedor e com os tempos tirados a três quilómetros da meta, devido à presença de manifestantes junto à meta.

Também já noutras etapas da prova deste ano houve ações de protesto pro-Palestina.

"Os organizadores da prova e a polícia estão a fazer tudo o que podem para criar um ambiente seguro e, por isso, a nossa equipa está agradecida. No entanto, o comportamento dos manifestantes em Bilbau não foi apenas perigoso, mas também contraproducente para a sua causa e privou os adeptos de ciclismo bascos, que estão entre os melhores do mundo, da chegada que mereciam", acrescenta a Israel-Premier Tech.

De recordar que o diretor técnico da Volta a Espanha afirmou que a solução para os protestos pela participação da Israel-Premier Tech passa por a equipa perceber que estar na prova "não facilita a segurança de todos".

"Vamos tentar, todos juntos, forçar... que as pessoas entendam que a situação não é fácil e que, juntos, possamos encontrar uma solução. Para mim, só há uma e todos sabemos qual é, que seria a própria equipa Israel perceber que estar aqui não facilita a segurança de todos os outros", disse Kiko Garcia.