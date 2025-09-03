Menu
  Bola Branca 18h14
  03 set, 2025
João Almeida sobe a segunda na Vuelta, mas perde tempo para Vingegaard

03 set, 2025 - 20:03

Etapa foi marcada por um protesto pró-Palestina, que obrigou a organização a tirar tempos a três quilómetros da meta.

A+ / A-

O português João Almeida (UAE Emirates) perdeu 12 segundos para Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) depois da etapa 11 da Volta a Espanha em Bicicleta, que terminou três quilómetros antes da meta.

A prova foi perturbada por manifestantes pró-Palestina, que obrigaram a organização a tirar tempos antes do final da etapa em Bilbao.

O chefe de fila da UAE Emirates tentou vários ataques nos últimos quilómetros, mas Vingegaard respondeu sempre.

No entanto, a oito quilómetros da chegada, na última montanha do dia, de terceira categoria, João Almeida não conseguiu responder prontamente ao forte ataque de Thomas Pidcock (Q36.5) e só o líder da Visma conseguiu seguir.

Resultado, Vingegaard reforça a liderança na Vuelta, João Almeida sobe ao segundo lugar (a 50 segundos) e Pidcock é o terceiro.

Esta quinta-feira haverá uma etapa de 144,9 quilómetros entre Laredo e los Corrales de Buelna, com duas contagens de montanha (el Puerto de Alisas e la Collada de Brenes, de 2ª e 1ª categoria, respetivamente).

