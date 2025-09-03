Jogos a feijões e rodagem. Só assim Vítor Hugo entende as derrotas de Portugal no Europeu

Vítor Hugo, considerado um dos melhores jogadores de hóquei em patins da história e campeão europeu e mundial como selecionador nacional, só encontra uma explicação para a entrada de Portugal no Europeu de hóquei em patins, com duas derrotas consecutivas.

Itália e França, ambas teoricamente inferiores, derrotaram Portugal nas primeiras duas jornadas da fase de grupos, em Paredes. O apuramento para a fase a eliminar não está em perigo, porque passam todos, mas as exibições da equipa das quinas têm preocupado.

Em entrevista a Bola Branca, Vítor Hugo, bicampeão europeu e mundial como jogador, e campeão da Europa em 1996 e do mundo em 2003 como selecionador, assume que "as exibições não estão a ser muito famosas".

"O sorteio e o apuramento para a final e a meia-final tira aquela carga emocional e de concentração que uma seleção em tempos não acharia. Por outro lado, os resultados contam muito pouco para aquilo que vai acontecer a seguir. Eu acho que o selecionador nacional está a tentar rodar a equipa o máximo possível, para ter todos os jogadores aptos para a fase decisiva. É a única explicação que eu vejo para aquilo que está a acontecer", assinala.

Vítor Hugo recorda, também, que o selecionador nacional, Paulo Freitas, introduziu jogadores novos na convocatória e deixou outros, "com grande qualidade, como é o caso do João [Rodrigues, do Benfica]", de fora: "Lá terá as suas razões, mas isto também explica um bocadinho este tipo de jogos iniciais em que a equipa procura, da melhor forma, encontrar o seu caminho."

Espanha pode ser o "clique"

De qualquer forma, o antigo jogador lembra-se bem do Europeu de 1996, em que foi "muito criticado" por ter perdido os jogos de preparação e, no final, levou Portugal à conquista da competição.

"Passei um bocadinho por aquilo por que a seleção está a passar. Sinto que falta ali um clique para a equipa dar um salto de qualidade, mas nada está perdido", garante.

Segue-se a Espanha, tricampeã europeia, com quem Portugal tem "tradição e rivalidade" antigas. Para Vítor Hugo, este pode ser o "o pontapé de saída para o resto do campeonato".

"É o tal jogo que poderá funcionar como o primeiro clique para a equipa fazer uma grande exibição. Eu faço fé disso, julgo que temos uma boa seleção e vamos fazer um bom jogo. Tenho a certeza absoluta", afiança.

Portugal campeão? "Não tenho dúvidas"

Apesar das derrotas com Itália e França, Vítor Hugo está com "grandes esperanças" de que a seleção portuguesa vai "conseguir dar a volta" e conquistar o Europeu. Até porque só há equipas eliminadas a partir dos quartos de final, em que Portugal, ficando em último do Grupo A — algo que já é certo — jogará com o primeiro do Grupo B, o lote das seleções menos cotadas.

O antigo jogador acredita mesmo que ainda é possível sonhar com um Portugal campeão: "Não tenho dúvidas nenhumas."

"Conheço bem o selecionador nacional. Sei que ele a esta hora deve ter desligado o telefone e não deve querer falar com ninguém. Deve estar reunido com a equipa estes dias, que eu conheço bem a personalidade dele. Está mortinho para voltar a jogar e para a equipa a ganhar, que é aquilo que ele quer e que todos nós queremos. Vamos ter uma equipa competitiva nos momentos decisivos", assegura.

Modelo garante top-4 nas "meias"

O novo formato do Campeonato da Europa coloca as seleções mais fortes todas num grupo e as mais fracas no outro. Vítor Hugo considera que este modelo "vai preservar a qualidade e salvaguarda a surpresa, como foi aquilo que aconteceu nas duas primeiras jornadas", sem colocar em causa o espetáculo.

"Por exemplo, se fosse nos moldes antigos, Portugal praticamente teria dito adeus ao título. O problema da modalidade é que desde 1992 que veio a decrescer. Temos poucas seleções, portanto, se nós não vamos garantir que na parte final haja alguma competitividade, seria muito mau para a modalidade. Estou convencido de que estarão claramente as quatro seleções principais a discutir as minhas finais, que é Portugal, Espanha, Itália e França", vinca.

Um 1992 "muito mau" para o hóquei

E o que aconteceu em 1992 para acontecer esse decréscimo de qualidade no hóquei em patins. É "muito simples" e Vítor Hugo explica.

"Em 1992, e já vão lá uns anos, havia a possibilidade de a modalidade entrar para os Jogos Olímpicos. Nós estivemos lá com modalidade de demonstração, eu estive lá. Fizemos grandes jogos, grandes espetáculos e o que é certo é que não entrou para o Programa Olímpico", conta.

Ao mesmo tempo, havia os Jogos Mundiais, uma competição "para as modalidades que estavam com condições de estar ali numa segunda divisão para entrar na zona dos Jogos Olímpicos", também realizada de quatro em quatro anos: "Infelizmente, a Federação Internacional de Hóquei em Patins optou por não estar presente nas edições a partir de 92. E isso refletiu-se na modalidade."

"Todos os países deixaram de investir. Aqueles países que investiam, muito ou pouco, mas investiam na modalidade, deixaram de o fazer. Custa-me imenso estar a assistir, digamos, a uma modalidade que me é tão querida e de que ainda gosto nesta situação. Vejam bem o que é que está a acontecer e o que é que acontece nestas últimas anos. É muito mau", lamenta.

Vítor Hugo dá o exemplo do campeonato português, que hoje em dia é "o melhor campeonato português e, antigamente, não era isso que acontecia".

"O Barcelona deixou de investir, por exemplo. São sinais preocupantes para o futuro da modalidade", declara.