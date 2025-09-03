Portugal sonhou mais alto e está nos "oitavos" do Eurobasket

Portugal está na fase a eliminar do Eurobasket, pela segunda vez na história. A seleção nacional derrotou a Estónia, por 68-65, esta quarta-feira, em Riga, na Letónia, e selou o apuramento para os oitavos de final.

Depois de um primeiro período equilibrado (14-14), os estónios abriram uma vantagem de cinco pontos no segundo (13-18) chegaram ao intervalo em vantagem, por 27-32. Diferença que chegou aos sete pontos durante a segunda parte, contudo, Portugal reagiu e conseguiu dar a volta ainda no terceiro quarto (20-13).

Porém, no quarto período (21-20), a Estónia converteu dois lançamentos triplos a dois minutos do fim e completou a reviravolta, quando Neemias Queta já não estava em campo, após ter sido desqualificado.

Mas Portugal ainda tinha mais fôlego. A 55 segundos do fim, Rafael Lisboa encarou o cesto e, sem oposição, atirou para um triplo "sem espinhas" que empatou e, logo depois, converteu um lançamento livre para recolocar a equipa das quinas na frente, por um só ponto.

A quatro segundos do final, a estrela da Estónia, Kristian Kullamae, falhou um cesto e, na sequência, Diogo Ventura sofreu falta. Substituiu-o Lisboa, que converteu os dois lançamentos livres, aumentando a vantagem portuguesa para três pontos.

No último segundo, Kullamae tentou o triplo que forçaria o prolongamento, mas falhou.

Quarteto com dez ou mais pontos

Foi um grande jogo de Rafael Lisboa, que averbou 17 pontos, além de cinco assistências. Assim como de Neemias Queta, que, mesmo falhando os últimos cinco minutos, chegou aos 15 pontos e três ressaltos.

Nota ainda para o duplo-duplo de Miguel Queiroz, com dez pontos e dez ressaltos, e para Travante Williams, que roçou essa marca, com 11 pontos e oito ressaltos, mais quatro assistências e três roubos de bola.

Com este triunfo, Portugal chega aos sete pontos no Grupo A, com duas vitórias e três derrotas, e qualifica-se, no mínimo, no quarto lugar.

É a segunda na vez da história que os linces alcançam o "mata-mata", depois de 2007, ano em que terminaram o Eurobasket na nona posição. Nas restantes participações, 1951 e 2011, não passaram da fase de grupos.