Três derrotas em três jogos. Espanha vence Portugal

03 set, 2025 - 23:22
A seleção portuguesa de hóquei em patins perdeu 3-1 contra a Espanha na terceira jornada do campeonato europeu da modalidade, que se disputa em Paredes.
O único golo luso foi apontado por Gonçalo Alves.
Já pelos espanhóis marcaram Marti Casas – que bisou – e Nil Roca.
É a terceira derrota de Portugal em três jogos, depois de Itália e França.
A equipa das quinas – apesar das três derrotas – avança para os quartos de final da prova e vai defrontar Andorra, no primeiro “mata-mata” do evento.