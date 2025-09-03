Menu
  • Bola Branca 18h14
  • 03 set, 2025
Três derrotas em três jogos. Espanha vence Portugal

03 set, 2025 - 23:22

Esta quinta-feira a equipa das quinas vai defrontar Andorra.

A seleção portuguesa de hóquei em patins perdeu 3-1 contra a Espanha na terceira jornada do campeonato europeu da modalidade, que se disputa em Paredes.

O único golo luso foi apontado por Gonçalo Alves.

Já pelos espanhóis marcaram Marti Casas – que bisou – e Nil Roca.

É a terceira derrota de Portugal em três jogos, depois de Itália e França.

A equipa das quinas – apesar das três derrotas – avança para os quartos de final da prova e vai defrontar Andorra, no primeiro “mata-mata” do evento.

