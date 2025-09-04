Menu
  Bola Branca 18h20
  • 04 set, 2025
Futebol feminino

Famalicão “surpreendido” com decisão de reintegrar Damaiense na I Liga

04 set, 2025 - 19:50

Clube ainda pode recorrer da decisão.

O Famalicão diz-se “surpreendido” com a reposição do Damaiense na primeira divisão do campeonato feminino de futebol.

“O Futebol Clube Famalicão teve conhecimento na tarde desta quinta-feira, dia 4 de setembro, do teor de duas decisões do Tribunal Arbitral do Desporto, que, não obstante não tenham carácter definitivo, têm como efeito prático a manutenção da formação do Damaiense na Liga BPI”, escreve o clube.

O clube minhoto acrescenta: “A decisão surpreende, até porque o Futebol Clube Famalicão foi informado pela FPF do não cumprimento dos requisitos de inscrição do citado clube, por parte da Comissão de Licenciamento da FPF, que então decidiu a não atribuição de Licença para participação no Campeonato Nacional Feminino da 1.ª Divisão (2025/2026) por não estar evidenciado o cumprimento de um conjunto de critérios”.

O Famalicão estava a preparar a sua equipa para a I Liga.

O campeonato feminino arranca a 14 de setembro com o Damaiense a jogar em Braga.

  04 set, 2025
  • 04 set, 2025
