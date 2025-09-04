Menu
  • Bola Branca 18h20
  • 04 set, 2025
Canoagem

Fernando Pimenta campeão do mundo de “short race” de maratonas

04 set, 2025 - 18:35 • Lusa

Já José Ramalho foi terceiro. Evento está a decorrer na Hungria.

O canoísta português Fernando Pimenta sagrou-se campeão do mundo de maratonas, em Gyor, na Hungria, ao vencer a final da 'short race' (3,6km), em 13.37,11 minutos, com José Ramalho a ser terceiro classificado na mesma corrida, com 13.47.38.

A medalha de prata na corrida curta em K1 foi para o dinamarquês Mads Pedersen, que concluiu o percurso em 13.38,03.

O último resultado de vulto de Pimenta tinha sido registado em agosto, no Mundial de velocidade, na cidade italiana de Milão, onde alcançou a medalha de bronze na final de K1 1.000 metros.

Os dois canoístas lusos repetem os resultados conseguidos no Europeu de maratonas, em junho, e vão ainda competir juntos na prova de K2, na qual defenderão os títulos de 2022, 2023 e 2024.

José Ramalho vai ainda competir na prova da distância longa.

Na final da 'short race' de C1, Portugal esteve representado por Ricardo Coelho, que foi sexto classificado (16.22,20), e Rui Lacerda, nono (16.34,07).

O espanhol Jaime Duro venceu a final, em 15.22,87.

Os juniores lusos Yann Vilaça (15.02,12) e Edgar Cruz (16.19,82) foram oitavo e 19.º na final de K1, em que triunfou o britânico William Short (14.28,93).

