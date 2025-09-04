Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 04 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ciclismo

Juan Ayuso faz a dobradinha e vence a 12.ª etapa da Vuelta

04 set, 2025 - 16:18 • Eduardo Soares da Silva

Ciclista espanhol está de saída da UAE, mas volta a vencer numa fuga bem sucedida. Favoritos terminam juntos em dia de poupanças para a duríssima etapa de sexta-feira.

A+ / A-

Juan Ayuso, da UAE Emirates, fez a dobradinha e venceu a 12.ª etapa da Volta a Espanha, após integrar novamente uma fuga vencedora.

A polémica não afeta o jovem espanhol de 22 anos, que tinha vencido a sétima etapa e cuja saída da equipa foi anunciada no dia de descanso. Bateu o compatriota Javier Romo, da Movistar, num "sprint" final.

Uma fuga com mais de 50 atletas formou-se logo na primeira subida de segunda categoria numa fase inicial da prova. Nenhum ciclista ameaçador da classificação geral integrou e, por isso, a fuga foi ganhando tempo.

Juan Ayuso e Marc Soler, ambos da UAE Emirates, voltaram a integrar a fuga, embora sejam trepadores importantes para um possível apoio a João Almeida na duríssima etapa que se espera na sexta-feira com o Alto de l'Angliru.

O grupo prometia desfazer-se assim que chegasse à segunda montanha do dia, a Collada de Brenes, uma exigente subida de sete quilómetros com pendente média de 7,9%, categorizada como primeira categoria.

Juan Ayuso atacou e isolou-se com o compatriota Javier Romo, da Movistar e conseguiram levar o ataque até final. Ayuso manteve-se na roda e superiorizou-se a Romo no "sprint" final. Brieuc Rolland, da Groupama-FDJ, foi terceiro classificado.

O grupo dos favoritos chegou junto, mais de seis minutos depois, num dia sem ataques definidos e marcado pela poupança para a dura etapa de sexta-feira.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h45
  • 04 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Papa motard? Leão XIV recebe mota no Vaticano

Papa motard? Leão XIV recebe mota no Vaticano

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas

Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

Embaixador da ONU lê carta de jornalista morta em Gaza

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar

Força Aérea resgata 11 pessoas em alto mar