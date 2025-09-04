Juan Ayuso faz a dobradinha e vence a 12.ª etapa da Vuelta

Juan Ayuso, da UAE Emirates, fez a dobradinha e venceu a 12.ª etapa da Volta a Espanha, após integrar novamente uma fuga vencedora.

A polémica não afeta o jovem espanhol de 22 anos, que tinha vencido a sétima etapa e cuja saída da equipa foi anunciada no dia de descanso. Bateu o compatriota Javier Romo, da Movistar, num "sprint" final.

Uma fuga com mais de 50 atletas formou-se logo na primeira subida de segunda categoria numa fase inicial da prova. Nenhum ciclista ameaçador da classificação geral integrou e, por isso, a fuga foi ganhando tempo.

Juan Ayuso e Marc Soler, ambos da UAE Emirates, voltaram a integrar a fuga, embora sejam trepadores importantes para um possível apoio a João Almeida na duríssima etapa que se espera na sexta-feira com o Alto de l'Angliru.

O grupo prometia desfazer-se assim que chegasse à segunda montanha do dia, a Collada de Brenes, uma exigente subida de sete quilómetros com pendente média de 7,9%, categorizada como primeira categoria.

Juan Ayuso atacou e isolou-se com o compatriota Javier Romo, da Movistar e conseguiram levar o ataque até final. Ayuso manteve-se na roda e superiorizou-se a Romo no "sprint" final. Brieuc Rolland, da Groupama-FDJ, foi terceiro classificado.

O grupo dos favoritos chegou junto, mais de seis minutos depois, num dia sem ataques definidos e marcado pela poupança para a dura etapa de sexta-feira.