Rui Oliveira fecha pódio na terceira etapa da Volta à Grã-Bretanha

O português Rui Oliveira, da UAE Emirates, foi terceiro classificado na terceira etapa da Volta à Grã-Bretanha, que continua a ser dominada pela Visma-Lease a Bike.

Depois de dois triunfos de Olav Kooij, foi a vez do colega de equipa Matthew Brennan brilhar. Lançado precisamente pelo neerlandês, o jovem Brennan sprintou para a vitória.

É o 12.º triunfo do jovem de 20 anos esta época. Neste século, só o alemão Marcel Kittel viveu uma melhor época de estreia como profissional do que Brennan, com 17 vitórias.

Brennan arrancou a época ainda com a equipa de desenvolvimento da Visma, mas acabaria promovido. Venceu duas etapas da Volta à Catalunha, uma na Volta à Romandia, duas na Volta à Noruega, onde também conquistou a classificação geral, venceu a clássica Volta a Colónia, conquistou mais uma etapa na Volta à Polónia e duas na Volta à Alemanha.

O português Rui Oliveira acabou por ser também um dos destaques. Ficou na roda de Brennan, mas já não conseguiu superar o britânico e fechou a etapa no terceiro lugar, apenas ligeiramente atrás do italiano Alberto Dainese, da Tudor.

O rolador da UAE iguala o melhor resultado da época, que tinha sido também um terceiro lugar na quarta etapa da Volta a Burgos, quando integrou uma fuga vencedora.

António Morgado (UAE Emirates) fechou a etapa no 18.º posto, Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) na 26.ª posição.

Na classificação geral, o líder continua a ser Olav Kooij, com 10 segundos de vantagem para o colega de equipa Matthew Brennan. A Volta à Grã-Bretanha, que marca também o final da carreira de Geraint Thomas, termina no próximo domingo, em Cardiff, no País de Gales.