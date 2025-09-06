Benfica derrotado na Supertaça ibérica

06 set, 2025 - 21:10
O Benfica perdeu diante do Bera Bera, por 38-21, a Supertaça ibérica de andebol feminino.
Num jogo realizado em Pamplona, no País Basco, a campeã espanhola entrou a todo o gás e fez logo um 10-1.
Ao intervalo, as encarnadas perdiam 19-10 e a distância alargou no segundo tempo.
A melhor marcadora do jogo foi a benfiquista Constança Sequeira, com sete golos. Já a MVP foi a espanhola Danila Delgado.
No jogo para o terceiro e quarto lugares, o Madeira SAD derrotou o Replasa Beti-Onak por 27-24.