Ciclismo

Equipa israelita na Vuelta muda camisola

06 set, 2025 - 22:28 • Lusa

Nome “Israel” desaparece para tentar minimizar os protestos que têm perturbado a equipa durante a prova.

A+ / A-

A Israel-Premier Tech entregou aos ciclistas novas camisolas, sem o nome da equipa, na Volta a Espanha de Bicicleta, para evitar manifestantes pró-Palestina que têm protestado à margem da prova.

Após uma semana em que a equipa tem enfrentado os protestos de apoiantes da causa palestiniana, no contexto da ofensiva militar israelita em Gaza, o dono da equipa decidiu entregar uniformes azuis com um "P" e uma estrela aos ciclistas, em vez da habitual camisola com Israel-Premier Tech estampado e bem visível.

Sob pressão de adeptos, do organizador da prova e até do ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha para abandonar a corrida, a equipa mantém-se para não “abrir um precedente perigoso”, pretendendo com esta medida “priorizar a segurança dos ciclistas e do pelotão”.

Os protestos prosseguiram este sábado, com a partida simbólica da 14.ª etapa brevemente interrompida por manifestantes na estrada, com bandeiras palestinianas e faixas alusivas à causa, depois de, na quarta-feira, a chegada a Bilbau ter sido mesmo anulada pela interrupção do percurso do pelotão.

Na sexta-feira, 12 pessoas foram detidas por invadir o percurso a caminho do Angliru, em que venceu o português João Almeida (UAE Emirates), enquanto o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, gabou o esforço da equipa em continuar, contra “o ódio e intimidação”.

Se a organização da corrida condenou os riscos para a saúde dos ciclistas dos protestos, considerou também que “respeita e defende o direito à manifestação pacífica”, com o diretor técnico, Kiko García, a sugerir que esta se retirasse, ou então que a União Ciclista Internacional (UCI) interviesse.

“A certo ponto, alguém terá de decidir se protegemos um evento internacional como é a Vuelta, ou uma equipa”, disse, convidando-a a retirar-se para proteger o pelotão, que hoje também foi interrompido, na aproximação à subida final da 13.ª etapa, por manifestantes.

A UCI, que baniu equipas russas e impede ciclistas daquele país de ter bandeira associada devido à invasão da Ucrânia, condenou o incidente, sem apontar para qualquer decisão.

O Governo espanhol reconheceu o Estado da Palestina em 2024.

