Europeu de hóquei em patins. Espanha fora do pódio

A Itália derrota a Espanha, por 3-1, e fica com o terceiro lugar no Europeu de Hóquei em Patins, que está a decorrer em Paredes.

Depois de ter ganho os três encontros da primeira fase, esta é a pior prestação de Espanha dos últimos 75 anos.

Os golos dos transalpinos foram apontados por Checco Compagno, Davide Gavioli e Malagoli.

Já por Espanha, tricampeões da Europa em título e campeões mundiais, descontou Sergi Aragonès.

A seleção de Espanha chegou a Paredes com duas baixas importantes: Pau Bargalló e Ignacio Alabart.

A final do Europeu vai colocar frente a frente Portugal e França.