Hóquei em patins. Portugal é campeão da Europa

A seleção portuguesa de hóquei em patins é campeã da Europa da modalidade depois de derrotar a França, na final, por 4-1.

Os golos da equipa das quinas foram apontados por Rafael Bessa (que bisou), Alvarinho e Gonçalo Alves.

Pelos franceses ainda descontou Bruno di Benedetto, num golo polémico.

Os gauleses terminaram em superioridade numérica (e sem guarda-redes na baliza) no último 1.30m da partida.

Em Paredes, perante um pavilhão bem composto, os comandados de Paulo Freitas foram superiores e justificaram o triunfo.

De recordar que, na fase de grupos, os gauleses tinham levado a melhor sobre Portugal, por 3-1.

Portugal é campeão da Europa pela 22.ª vez num torneio algo insólito: três derrotas, um empate (vitória nos penáltis) e duas vitórias (incluindo a da final).

Está quebrado o enguiço de Paredes. De recordar que a seleção portuguesa tinha perdido nesta cidade dois campeonatos europeus (2012 e 2021).