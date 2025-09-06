Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 05 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Hóquei em patins. Portugal é campeão da Europa

06 set, 2025 - 23:32 • Carlos Calaveiras

França derrotada na final em Paredes. A equipa das quinas conquista o torneio apenas com duas vitórias no tempo regulamentar.

A+ / A-
Portugal vence Europeu de hóquei em patins na final com a França, disputada em Paredes. Foto: Manuel Fernando Araujo/Lusa
Portugal vence Europeu de hóquei em patins na final com a França, disputada em Paredes. Foto: Manuel Fernando Araujo/Lusa
Portugal derrota França no Europeu de hóquei em patins. Foto: Manuel Fernando Araújo/Lusa
Portugal derrota França no Europeu de hóquei em patins. Foto: Manuel Fernando Araújo/Lusa

A seleção portuguesa de hóquei em patins é campeã da Europa da modalidade depois de derrotar a França, na final, por 4-1.

Os golos da equipa das quinas foram apontados por Rafael Bessa (que bisou), Alvarinho e Gonçalo Alves.

Pelos franceses ainda descontou Bruno di Benedetto, num golo polémico.

Os gauleses terminaram em superioridade numérica (e sem guarda-redes na baliza) no último 1.30m da partida.

Em Paredes, perante um pavilhão bem composto, os comandados de Paulo Freitas foram superiores e justificaram o triunfo.

De recordar que, na fase de grupos, os gauleses tinham levado a melhor sobre Portugal, por 3-1.

Portugal é campeão da Europa pela 22.ª vez num torneio algo insólito: três derrotas, um empate (vitória nos penáltis) e duas vitórias (incluindo a da final).

Está quebrado o enguiço de Paredes. De recordar que a seleção portuguesa tinha perdido nesta cidade dois campeonatos europeus (2012 e 2021).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 05 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas