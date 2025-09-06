João Almeida. “Talvez [Soler] me tenha feito falta”

O português João Almeida (UAE Emirates) admite que a fuga de Marc Soler para a frente lhe pode ter feito falta nos momentos decisivos da etapa 14.

“O plano não era ter o Marc [Soler] na fuga, mas decidimos que seria boa ideia. Com o vento de frente, talvez depois ele me tenha feito falta”, disse.

Em declarações à Eurosport, Almeida acrescentou: “Mas não temos nada a perder, tentámos ir pela vitória, demos o melhor”.

Já sobre o principal adversário, o atleta luso não tem dúvidas: Vingegaard “é superforte. Já fico feliz que tenha conseguido seguir na roda dele”.

De recordar que Vingegaard foi segundo na etapa e João Almeida terceiro, com o mesmo tempo na estrada, mas com diferença na bonificação (seis e quatro, respetivamente).

Agora, na geral, a diferença entre os dois é 48 segundos.

A UAE tem dominado completamente a Volta a Espanha em Bicicleta e tem sete vitórias em 14 etapas.