João Almeida terceiro em mais uma vitória da UAE na Vuelta

O português João Almeida terminou em terceiro lugar na etapa 14 da Volta a Espanha em Bicicleta, que foi vencida por Marc Soler, também da UAE.

Desta vez, o líder Vingegaard terminou em segundo lugar no alto de La Farrapona e ganhou dois segundos ao atleta luso na bonificação (seis para o dinamarquês e quatro para Almeida).

A distância na frente da Vuelta é agora 48 segundos com vantagem para Vingegaard.

Esta é a sétima vitória da UAE na Volta a Espanha de 2025 e a 80.º triunfo do ano paa a equipa.

A equipa tinha prometido deixar as fugas para se concentrar na ajuda a João Almeida, mas o certo é que venceram mais uma etapa com a fuga.

No domingo, a 15.ª etapa da Vuelta liga A Veiga a Monforte de Lemos, com 167,8 quilómetros cronometrados, antes do último dia de descanso da corrida, na segunda-feira.