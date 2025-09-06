Menu
  • Bola Branca 18h15
  • 05 set, 2025
Hóquei em patins

Paulo Freitas. "Orgulho enorme em ser português e ter representado Portugal"

06 set, 2025 - 23:59

Portugal é campeão da Europa de hóquei em patins depois de ter derrotado a França, na final, por 4-1.

O selecionador de Portugal, Paulo Freitas, emocionou-se depois do título de campeão europeu conquistado diante da França.

Em declarações à RTP, Paulo Freitas lembra que sempre acreditou que seria possível reconquistar o título, que vinha sendo perdido para Espanha.

De recordar que Paulo Freitas vai agora deixar a seleção e seguir para o FC Porto.

Portugal derrotou a França, por 4-1, na final disputada em Paredes.

A partida

Não foi um jogo com a qualidade do jogo de ontem [contra a Espanha], muito também por aquilo que a França apresentou. Esta foi uma equipa com muito coração, muita alma e muita razão. Não tínhamos de nos andar a expor nesta parte final, mas faz parte do jogo. Somos campeões europeus, estou muito orgulhoso de liderar esta rapaziada e representar o meu país.”

Sonho tornado realidade

“Era com isto que sonhava. Era dar uma alegria a todo o mundo do hóquei, aos portugueses e a toda a gente que aqui está. Faço parte deste trajeto e tenho um orgulho enorme em ser português e ter representado Portugal.”

Nunca teve dúvidas que Portugal ia ser campeão?

“Nunca deixei de acreditar. Passámos uma semana terrível. Percebo que as pessoas estão habituadas a um contexto diferente e a vitórias. Hoje é festejar a dizer obrigado a toda esta gente. Tal como diz o Luís Querido: isto foi por nós e por quem nos quer bem, porque há muita gente que não nos quer bem.”

