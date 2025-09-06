Menu
Ouvir
  Bola Branca 18h15
  05 set, 2025
Sonho durou três períodos. Portugal fora do Eurobasket

06 set, 2025 - 15:36 • Carlos Calaveiras

Campeã do mundo só se superiorizou nos últimos 10 minutos da partida.

A+ / A-

A seleção portuguesa de basquetebol perdeu 85-58 contra a Alemanha e está fora do Eurobasket.

A equipa das quinas aguentou três períodos na luta contra a atual campeã do mundo da modalidade.

Ao intervalo, Portugal vencia 32-31, baseado numa defesa forte e numa seleção germânica completamente desinspirada nos triplos (1 em 24).

No quarto período, a Alemanha acordou, os triplos começaram a entrar e houve um parcial inicial de 13-0.

Nos últimos 10 minutos, os comandos de Mário Gomes fizeram apenas 7 pontos, contra 33 da Alemanha.

Os germânicos tinham uma média de 105 pontos/jogo antes desta partida.

Em Portugal destaque para Neemias Queta (18 pontos e 11 ressaltos).

Os “linces” saem do campeonato europeu de basquetebol com duas vitórias: República Checa e Estónia.

