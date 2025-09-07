Alcaraz derrota Sinner e conquista US Open

07 set, 2025 - 22:32 • Carlos Calaveiras
O espanhol Carlos Alcaraz vence Jannik Sinner, em quatro sets, na final do US Open, em ténis.
O jovem, de 22 anos, ganhou com os parciais 6-2, 3-6, 6-1 e 6-4, em quase três horas de jogo.
Com este triunfo, Alcaraz recupera o primeiro lugar no ranking ATP a partir desta segunda-feira.
No confronto do momento, o espanhol e o italiano distribuem os quatro Grand Slams da temporada, dois para cada um. Austrália e Wimbledon, para Sinner, Rolland Garros e US Open para Carlos Alcaraz.
Com este triunfo, Alcaraz passa a somar dois US Open, a juntar a dois em Wimbledon (2023 e 2024) e dois em Roland Garros (2024 e 2025).
[em atualização]