Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 08 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ténis

Alcaraz derrota Sinner e conquista US Open

07 set, 2025 - 22:32 • Carlos Calaveiras

É o sexto Grand Slam da carreira para o jovem espanhol, que recupera o lugar número 1 no ranking mundial.

A+ / A-

O espanhol Carlos Alcaraz vence Jannik Sinner, em quatro sets, na final do US Open, em ténis.

O jovem, de 22 anos, ganhou com os parciais 6-2, 3-6, 6-1 e 6-4, em quase três horas de jogo.

Com este triunfo, Alcaraz recupera o primeiro lugar no ranking ATP a partir desta segunda-feira.

No confronto do momento, o espanhol e o italiano distribuem os quatro Grand Slams da temporada, dois para cada um. Austrália e Wimbledon, para Sinner, Rolland Garros e US Open para Carlos Alcaraz.

Com este triunfo, Alcaraz passa a somar dois US Open, a juntar a dois em Wimbledon (2023 e 2024) e dois em Roland Garros (2024 e 2025).

[em atualização]

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 08 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas