Ciclismo

Ciclista cai depois de manifestante invadir estrada na Vuelta

07 set, 2025 - 17:40

Manifestações pró-Palestina continuam a perturbar a prova espanhola. Veja as imagens.

Um manifestante pró-Palestina levou, indiretamente, à queda de dois ciclistas durante a 15.ª etapa da Volta a Espanha em bicicleta.

A cerca de 65 quilómetros da meta, um homem surge repentinamente a correr para a estrada e acaba por tropeçar e cair.

Os ciclistas são surpreendidos e Javi Romo, da Movistar, cai depois de o manifestante se desequilibrar e o polícia se aproximar.

Após a queda, Romo ainda tentou perseguir o manifestante, mas acabou por prosseguiu a etapa, apesar de ter algumas mazelas.

Têm sido vários os incidentes com manifestantes pró-Palestina. A etapa 11 foi encurtada e a 13 chegou a ser momentaneamente interrompida.

Segundo a Guardia Civil espanhola, 12 pessoas foram detidas, até agora, por perturbação da ordem pública.

Veja as imagens do incidente:

