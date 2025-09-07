Geraint Thomas terminou carreira no final da Volta à Grã-Bretanha

07 set, 2025 - 17:20
O ciclista Geraint Thomas, da INEOS, pendurou a bicicleta no final da Volta à Grã-Bretanha.
O atleta britânico, de 39 anos, teve direito a guarda de honra e mini passeio com o filho Macsen.
Na última etapa ainda tentou entrar na fuga, mas acabou por fechar a geral no 80.º lugar.
Geraint Thomas conquistou o Tour em 2018, a Volta à Suíça em 2022 e a Volta ao Algarve (2015 e 2016), para além de outros resultados de relevo. Foi ainda vários anos figura de proa da sua equipa.
A prova acabou por ser conquistada pelo francês Romain Grégoire. O português Afonso Eulálio, da Bahrain Victorious, ficou em sexto.