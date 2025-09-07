Itália é campeã do mundo de voleibol

07 set, 2025 - 21:17 • Lusa
A Itália sagrou-se campeã do Mundo de voleibol feminino pela segunda vez após bater na final a Turquia, por 3-2, na Tailândia.
Em Banguecoque, as transalpinas, que conquistaram o seu segundo título na história após 2002, impuseram-se pelos parciais de 25-23, conseguindo reverter uma desvantagem de 22-20, 13-25, 26-24, 19-25 e 15-8, privando, com cinco ações consecutivas bem-sucedidas na ‘negra’, as turcas do seu primeiro cetro mundial, apesar de terem feito história com um inédito pódio, lideradas por Melissa Vargas, de origem cubana, que foi a melhor marcadora da final, com 33 pontos.
Esta foi a 36ª vitória consecutiva da Itália, campeã olímpica em Paris2024, vencedora da Liga das Nações deste ano e líder do ranking mundial, e que não perde desde junho de 2024, na altura frente ao Brasil.
O argentino Julio Velasco, de 73 anos, tornou-se no primeiro treinador da história a sagrar-se campeão do Mundo masculino e feminino, já que liderou a formação masculina em três cetros nos anos 1990.
A seleção ‘canarinha’ assegurou mesmo o terceiro lugar mundial, superando o Japão por 3-2, pelos parciais de 25-12, 25-17, 19-25, 27-29 e 18-16.