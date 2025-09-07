José Ramalho e Fernando Pimenta tetracampeões do mundo de K2 de maratona

07 set, 2025 - 16:02
Os canoístas José Ramalho e Fernando Pimenta sagraram-se tetracampeões do Mundo de maratonas, em K2, em prova que decorreu em Gyor, na Hungria.
A dupla lusa, que este ano foi também campeã da Europa, completou os 29,2 quilómetros do traçado em 1:54.00,62 horas, superando os dinamarqueses Mads Pedersen e Philip Knudsen, por 1,27 segundos, e os húngaros Adrian Boros e Tamas Erdelyi, por 3,23.
Esta é a quinta medalha de Portugal nos mundiais de maratonas, sendo a terceira de ouro num evento em que tem ainda duas de bronze.