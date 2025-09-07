Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 05 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Patinagem

Júnior Rita Azinheira conquista ouro no Europeu de patinagem

07 set, 2025 - 21:36 • Lusa

Já Martim Rodrigues conseguiu a prata no mesmo escalão.

A+ / A-

A portuguesa Rita Azinheira conquistou a medalha de ouro na prova de patinagem livre júnior do campeonato da Europa, que decorre em Trieste, Itália, enquanto Martim Rodrigues arrebatou a prata no mesmo escalão.

No total dos dois programas, curto e longo, a atleta portuguesa alcançou 183.69 pontos.

"Olho para esta medalha de ouro e vejo muito mais do que uma conquista desportiva: vejo as horas de treino, os momentos de sacrifício, as dúvidas que ultrapassei e a confiança que nunca deixei morrer. Este capítulo representa a força da equipa, o apoio da minha família e dos meus amigos, e a paixão que me move todos os dias, e é a prova de que quando damos tudo de nós, os sonhos tornam-se realidade", regozijou-se.

Na mesma competição, Martim Rodrigues conseguiu amealhar 183.81 pontos que lhe valeram o segundo lugar.

A seleção portuguesa soma já três pódios em Trieste, uma vez que João Pedro Cruz já tinha sido bronze na competição de juvenis.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 05 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas