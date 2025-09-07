Júnior Rita Azinheira conquista ouro no Europeu de patinagem

A portuguesa Rita Azinheira conquistou a medalha de ouro na prova de patinagem livre júnior do campeonato da Europa, que decorre em Trieste, Itália, enquanto Martim Rodrigues arrebatou a prata no mesmo escalão.

No total dos dois programas, curto e longo, a atleta portuguesa alcançou 183.69 pontos.

"Olho para esta medalha de ouro e vejo muito mais do que uma conquista desportiva: vejo as horas de treino, os momentos de sacrifício, as dúvidas que ultrapassei e a confiança que nunca deixei morrer. Este capítulo representa a força da equipa, o apoio da minha família e dos meus amigos, e a paixão que me move todos os dias, e é a prova de que quando damos tudo de nós, os sonhos tornam-se realidade", regozijou-se.

Na mesma competição, Martim Rodrigues conseguiu amealhar 183.81 pontos que lhe valeram o segundo lugar.

A seleção portuguesa soma já três pódios em Trieste, uma vez que João Pedro Cruz já tinha sido bronze na competição de juvenis.