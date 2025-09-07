Pedersen vence ao sprint na Vuelta no grupo de fugitivos

07 set, 2025 - 16:32
A etapa 15 da Volta a Espanha em Bicicleta é conquistada por Mads Pedersen, da Lidl Trek.
Um pequeno grupo de fugitivos chegou na frente a Monforte de Lemos, na Galiza, e o sprinter dinamarquês não deu hipóteses à concorrência.
O pelotão de favoritos chegou com mais de 13 minutos de atraso, mas sem novidades nos lugares cimeiros.
João Almeida (UAE Emirates) continua no segundo lugar, a 48 segundos de Jonas Vingegaard, camisola vermelha da Vuelta.
Esta segunda-feira é dia de descanso.