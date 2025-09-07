Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 05 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ciclismo

Pedersen vence ao sprint na Vuelta no grupo de fugitivos

07 set, 2025 - 16:32

Não houve alterações nos lugares cimeiros da prova espanhola.

A+ / A-

A etapa 15 da Volta a Espanha em Bicicleta é conquistada por Mads Pedersen, da Lidl Trek.

Um pequeno grupo de fugitivos chegou na frente a Monforte de Lemos, na Galiza, e o sprinter dinamarquês não deu hipóteses à concorrência.

O pelotão de favoritos chegou com mais de 13 minutos de atraso, mas sem novidades nos lugares cimeiros.

João Almeida (UAE Emirates) continua no segundo lugar, a 48 segundos de Jonas Vingegaard, camisola vermelha da Vuelta.

Esta segunda-feira é dia de descanso.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 05 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas