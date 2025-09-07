Menu
Hóquei em patins feminino

Portugal tenta recuperar título europeu que tem sorrido a Espanha.

07 set, 2025 - 20:11

Prova vai decorrer em Paredes, tal como o torneio masculino.

Arranca, esta segunda-feira, o Campeonato Europeu de Hóquei em Patins feminino, em Paredes.

A Seleção procura recuperar o título que foge desde 2001. Já a Espanha tem sete títulos consecutivos.

São oito as seleções participantes, divididas em dois grupos de quatro.

Grupo A: Portugal, Espanha, Itália, França

Grupo B: Holanda, Inglaterra, Suíça e Alemanha

Convocadas de Ricardo Barreiros:

Maria Vieira (Benfica), Sandra Coelho (Vila-Sana), Catarina Costa (Sanjoanense), Marlene Sousa (Benfica), Leonor Coelho (Turquel), Raquel Santos (Benfica), Inês Severino (Coruña), Sofia Moncóvio (Benfica), Maria Sofia Silva (Benfica) e Beatriz Várzeas (Bembibre)

De recordar que Portugal, na equipa masculina, acabou de conquistar o título europeu depois de derrotar a França, na final, por 4-1.

