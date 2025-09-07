Menu
Ciclismo

Vingegaard. "Estava à espera de uma vantagem maior”

07 set, 2025 - 18:37

Dinamarquês segue com 48 segundos de vantagem sobre o português João Almeida.

A+ / A-

O líder da Volta a Espanha em Bicicleta, Jonas Vingegaard (Visma), esperava entrar na última semana de prova “com mais vantagem”.

"Estava à espera de uma vantagem maior para o segundo dia de descanso. Não é uma grande diferença, mas estou feliz como líder e espero manter esta margem até Madrid", disse o ciclista dinamarquês.

Vingegaard, já vencedor de dois Tour, lembra, entretanto, que "ainda faltam algumas etapas muito duras e tudo pode acontecer."

De recordar que o líder da Visma tem 48 segundos de vantagem sobre o português João Almeida (UAE Emirates).

Esta segunda-feira é dia de descanso na Vuelta, mas a partir de terça-feira ainda há várias etapas de montanha e um contrarrelógio.

