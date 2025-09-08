"É uma tarefa muito difícil, mas temos de tentar". João Almeida e a possibilidade de vencer a Vuelta

João Almeida acredita que a tarefa de vencer a Volta a Espanha será "muito difícil", mas "há que tentar".

Para chegar à camisola vermelha, o português da UAE Emirates terá de recuperar 48 segundos para Jonas Vingegaard, da Visma-Lease a Bike, ciclista que já venceu o Tour de France em duas ocasiões.

O português voltou a reunir com a comunicação social portuguesa no segundo e último dia de descanso. Depois de um treino matinal, Almeida abordou as possibilidades de vencer, o impacto que tem tido em Portugal a sua caminhada nas últimas duas semanas e ainda os protestos anti-Israel na Vuelta.

Expectativa para a terceira semana? Têm sido semanas muito duras, espero outra semana muito dura. São muitos metros de desnível, vai ser muito duro, espero manter a boa forma. Espero que corra tudo bem, sem azares.

Como encarar a última semana? Todas as etapas são importantes esta semana, são quase todas com chegada em alto, há o contrarrelógio e possíveis ventos laterais. Temos dias muito duros, é uma questão de capacidade física e estarmos atentos às movimentações e tentar ganhar tempo algum dia. Importante é darmos o nosso melhor e tentar vencer, é uma tarefa muito difícil, mas temos de tentar

Campanha na Vuelta tem tido impacto em Portugal: Tenho noção do que vou vendo nas redes sociais, vi que fui capa de jornais, é um orgulho meter o ciclismo outra vez como centro das atenções. É bastante bom. A mensagem que posso dar é que vou tentar dar o meu melhor, agradecer a todos, quer os que estão na estrada e que apoiam pelas redes. A tarefa é difícil, estamos aqui para lutar e dar o nosso melhor.

Cansaço do Tour pode pesar em Vingegaard? É uma incógnita, normalmente sim, mas ele é um corredor excecional, o desgaste está em todos, acho que estamos em pé de igualdade, talvez não seja uma vantagem, mas vamos correr para tentar ganhar.

Vitória no Angliru: Foi um dia muito especial, executamos como estava planeado. Tive um dia com umas excelentes pernas, já conhecia a subida, sei como ela é, do início ao fim, e tentei fazer a minha subida, maximizando as minhas pernas. Foi interminável, o último quilómetro e meio é muito longo, tem pendentes muito elevadas. Foi especial ganhar lá, talvez uma das vitórias mais especiais da minha carreira.

Poder igualar ou superar o melhor resultado de Joaquim Agostinho na Vuelta: É uma honra, há sempre comparações entre mim e o Joaquim Agostinho, mas são tempos diferentes, o ciclismo é diferente. Eram tempos mais difíceis, muitos ciclistas também trabalhavam, eram outros tempos. Igualar o melhor de sempre de Portugal seria uma honra e dá-me mais motivação e espero que depois de mim venha outro que faça ainda melhor.

Protestos na Vuelta: Acho que todos têm o direito de protestar e manifestar-se pelo que acham correto, só não concordo que interfiram com a corrida e nos ponham em perigo. Uma manifestação de forma que coloque os corredores em perigo não faz muito sentido, é só isso que tenho a dizer.