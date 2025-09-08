Olav Kooij muda-se para a Decathlon e passa a ser o "sprinter" mais bem pago de sempre

A Decathlon-CMA CGM anunciou, em comunicado, a contratação do ciclista holandês Olav Kooij, que passará a ser o "sprinter" mais bem pago do mundo.

O neerlandês de 23 anos vai deixar a Visma, equipa na qual terminou a formação e disputou cinco temporadas no World Tour. Tapado por uma equipa virada para a classificação geral, muda-se para um projeto onde promete ter mais protagonismo. Assina por três temporadas.

Kooij é considerado um dos melhores sprinters do mundo, mas participou apenas em duas grandes voltas na carreira, duas vezes no Giro.

Esta época, o neerlandês somou dez vitórias: duas no Oman, uma no Tirreno-Adriático, duas na Volta a Itália, uma na Volta à Polónia, outra no Renewi Tour e dominou a Volta à Grã-Bretanha com três etapas conquistadas na prova que terminou no último domingo.

De acordo com o jornal especializado Daniel Benson, Kooij vai receber um ordenado em torno dos três milhões de euros por ano, o que o coloca acima do que recebem os sprinters mais consagrados do pelotão como Jonathan Milan, Tim Merlier e Jasper Philipsen.

"Estou ansioso por me juntar à Decathlon CMA CGM no próximo ano e começar um novo capítulo na minha carreira. Partilhamos grandes ambições para estar ao mais alto nível e espero que isso dê origem em mais vitórias nos próximos anos", pode ler-se na nota.

A Decathlon receberá um aumento de investimento considerável a partir da próxima época com a entrada da CMA CGM, uma empresa francesa de transporte marítimo.