Portugal entra no Euro feminino com vitória sobre a Itália

08 set, 2025 - 22:44 • Redação com Lusa
A seleção nacional feminina de hóquei em patins venceu esta segunda-feira a Itália, por 5-3, na primeira jornada do Grupo A do Europeu, que decorre em Paredes.
No pavilhão Rota dos Móveis, a Itália colocou-se em vantagem logo no primeiro minuto, por intermédio de Sofia Bertinato. No entanto, Portugal deu a volta ao resultado com golos de Leonor Coelho (seis minutos), Raquel Santos (oito) e Catarina Costa, no primeiro tempo, e de Sofia Moncóvio (36) e Maria Sofia Silva (37), no segundo.
A equipa das quinas, que viu a Itália reduzir por Pamela Lapolla (44) e Sofia Bertinato (46), segue na segunda posição do Grupo A, em igualdade pontual com a Espanha, que também esta segunda-feira goleou, por 8-0, a França.
Portugal persegue o quarto título europeu, depois de 1997, 1999 e 2001, e apresenta-se como o maior obstáculo às ambições e favoritismo da Espanha. A "Roja" é recordista de vitórias, com oito troféus, os últimos sete de forma consecutiva.
Na segunda jornada, na terça-feira, às 19h30, Portugal defronta a França, igualmente em Paredes.