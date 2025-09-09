Portugal goleia França e soma duas vitórias no Europeu

A seleção portuguesa feminina de hóquei em patins goleou a França por 7-2, na segunda jornada do Grupo A da 17.ª edição do Campeonato da Europa da modalidade, que decorre em Paredes.

No pavilhão Rota dos Móveis, Portugal, que na segunda-feira se impôs à Itália por 5-3, chegou ao intervalo a vencer por 6-1, com golos de Raquel Silva (8 e 12 minutos), Beatriz Várzeas (13), Maria Sofia Silva (17 e 18) e Leonor Coelho (20), tendo a França marcado por Ninon Dubocquet (24).

No segundo tempo, Axelle Husson apontou o segundo golo (34) da seleção gaulesa, que na somou a segunda derrota, depois de na segunda-feira ter sido goleada pela Espanha (8-0), e Leonor Coelho fechou o resultado, aos 42 minutos.

Portugal segue no segundo lugar do grupo, em igualdade pontual (seis) com a Espanha, que esta terça-feira derrotou a Itália por 5-0.

Na quarta-feira, as duas seleções ibéricas defrontam-se no último jogo do Grupo, que decidirá o primeiro classificado.