Raquel Queirós 21.º no Mundial BTT

09 set, 2025 - 19:24 • Lusa

A vitória sorriu à suíça Alessandra Keller.

A ciclista olímpica portuguesa Raquel Queirós acabou a final de 'short track' (XCC) dos Mundiais de BTT e 'cross country' olímpico na 21.ª posição, em Zermatt, na Suíça.

Queirós, olímpica em Tóquio'2020 e Paris'2024, acabou os nove quilómetros da prova curta a duas voltas da vencedora, a suíça Alessandra Keller, campeã com 20.43 minutos de tempo.

No pódio, acompanharam-na a sueca Jenny Rissveds, no segundo lugar, e a canadiana Jennifer Jackson, terceira, antes da final da distância olímpica, XCO, marcada para sábado.

Em masculinos, Roberto Ferreira foi 37.º na final, a 36 segundos do novo campeão do Mundo, o francês Victor Koretzky, que deixou na prata o norte-americano Christopher Blevins e no bronze o compatriota Mathis Azzaro.

