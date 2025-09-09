Raquel Queirós 21.º no Mundial BTT

09 set, 2025 - 19:24 • Lusa
A ciclista olímpica portuguesa Raquel Queirós acabou a final de 'short track' (XCC) dos Mundiais de BTT e 'cross country' olímpico na 21.ª posição, em Zermatt, na Suíça.
Queirós, olímpica em Tóquio'2020 e Paris'2024, acabou os nove quilómetros da prova curta a duas voltas da vencedora, a suíça Alessandra Keller, campeã com 20.43 minutos de tempo.
No pódio, acompanharam-na a sueca Jenny Rissveds, no segundo lugar, e a canadiana Jennifer Jackson, terceira, antes da final da distância olímpica, XCO, marcada para sábado.
Em masculinos, Roberto Ferreira foi 37.º na final, a 36 segundos do novo campeão do Mundo, o francês Victor Koretzky, que deixou na prata o norte-americano Christopher Blevins e no bronze o compatriota Mathis Azzaro.