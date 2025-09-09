Menu
Vuelta. Etapa neutralizada a oito quilómetros da meta

09 set, 2025 - 16:00

Novos protestos pró-Palestina levam a medidas drásticas.

A+ / A-

Novos protestos pró-Palestina obrigaram a organização a neutralizar os últimos oito quilómetros da etapa da Volta a Espanha em Bicicleta.

Este corte vai eliminar a última subida da 16.ª tirada.

É a segunda etapa cortada devido a protestos.

Entretanto, é Egan Bernal que volta às vitórias em grandes voltas e fica perto de regressar ao top 10. Mikel Landa foi segundo, com o mesmo tempo.

Os favoritos chegaram todos juntos e Vingegaard (Visma-Lease a Bike) mantém os 48 segundos de vantagem sobre João Almeida (UAE Emirates).

[em atualização]

