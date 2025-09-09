Vuelta. Etapa neutralizada a oito quilómetros da meta

09 set, 2025 - 16:00
Novos protestos pró-Palestina obrigaram a organização a neutralizar os últimos oito quilómetros da etapa da Volta a Espanha em Bicicleta.
Este corte vai eliminar a última subida da 16.ª tirada.
É a segunda etapa cortada devido a protestos.
Entretanto, é Egan Bernal que volta às vitórias em grandes voltas e fica perto de regressar ao top 10. Mikel Landa foi segundo, com o mesmo tempo.
Os favoritos chegaram todos juntos e Vingegaard (Visma-Lease a Bike) mantém os 48 segundos de vantagem sobre João Almeida (UAE Emirates).
[em atualização]