Convocatória de futsal com vários regressos

10 set, 2025 - 16:05

Prepara-se o próximo Europeu da modalidade.

Uma dezena de jogadores regressou às convocatórias da seleção portuguesa de futsal, para os encontros com a Croácia, de preparação para o Europeu de 2026, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol.

Em relação ao torneio de Marrocos, em abril, o selecionador Jorge Braz fez regressar 10 jogadores, muitos deles habituais nas suas escolhas, nomeadamente Bernardo Paçó, Tomás Paçó, Diogo Santos e Pauleta, do Sporting, André Coelho, Kutchy e Afonso Jesus, do Benfica, e Erick (FC Barcelona).

Ainda de fora continuam nomes como os dos ‘leões’ João Matos e Zicky Té, com problemas físicos, e do ‘encarnado’ Lúcio Rocha, com Bruno Coelho (Riga FC) a ser o nome mais sonante dos jogadores que saíram das escolhas.

No primeiro estágio da nova temporada, a equipa das ‘quinas’ vai estar junta de 14 a 22 de setembro, defrontando a Croácia em dois particulares, em 20 e 22, em Vila do Conde.

A FPF anunciou ainda o programa de preparação para o Europeu de 2026, que se disputa na Letónia, Lituânia e Eslovénia, de 20 de janeiro a 7 de fevereiro.

Até ao arranque do torneio, Portugal vai fazer 10 particulares, com dois encontros na Letónia (19 e 21 de outubro) a seguirem-se aos confrontos com a Croácia. Em 11 e 12 de novembro, estão previstos dois jogos com a Eslovénia, em local a definir, assim como as partidas com Cazaquistão (19 de dezembro) e Ucrânia (21).

Já em 2026, Portugal vai disputar dois encontros de preparação em 15 e 16 de janeiro, com adversários ainda a definir.

Lista de convocados:
- Guarda-redes: Edu (El Pozo Múrcia, Esp) e Bernardo Paçó (Sporting).

- Fixos: André Coelho (Benfica) e Tomás Paçó (Sporting).
- Fixo/Ala: Afonso Jesus (Benfica) e Bruno Maior (Sporting).

- Universal: Erick (FC Barcelona, Esp)

- Alas: Tiago Brito (Sporting de Braga), Diogo Santos (Sporting), Silvestre Ferreira (Benfica), Pany (Benfica), Kutchy (Benfica) e Pauleta (Sporting).
- Pivô: Neves (Sporting de Braga).

