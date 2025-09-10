Eurobasket. Doncic está fora, Alemanha segue para as meias-finais

A Alemanha, ao bater a Eslovénia, de Luka Doncic, por 99-91, e a Finlândia, que derrotou a Geórgia por 93-79, marcaram encontro nas meias-finais do Eurobasket2025, em Riga, na Letónia.

Os germânicos, campeões em 1993, estão na quarta meia-final seguida de uma grande competição, repetindo o Euro'2022 (terceiro lugar), o Mundial'2023 (campeões) e os Jogos Olímpicos Paris'2024 (quarto), enquanto os nórdicos garantiram a sua melhor classificação de sempre, batendo o sexto lugar de 1967.

No encontro que fechou os 'quartos', na Xiaomi Arena, a Eslovénia chegou ao final do primeiro período a vencer por 11 pontos (21-32), ao intervalo com seis (45-51) e ao fim do terceiro com quatro (70-74), mas não resistiu no último.

Luka Doncic, que cometeu a quarta falta com escassos 2.13 minutos disputados na segunda parte, voltou, 'on the edge', a fazer uma enorme exibição, mas os seus 39 pontos, com 11 em 25 nos 'tiros' de campo e 12 em 15 nos lances livres, 10 ressaltos, sete assistências e 12 faltas sofridas não chegaram.

Depois de um 'triplo' de Doncic, os eslovenos ainda venciam (85-86), a 4.10 minutos do fim, mas, na reta final, a Alemanha conseguiu um parcial de 14-5, com a ajuda de nove lances livres -- beneficiaram de mais 12 (37 contra 25).

Nos 'carrascos' de Portugal nos 'oitavos', destaque para os 23 pontos e sete ressaltos do extremo Franz Wagner, os 20 pontos e sete assistências do base Dennis Schröder e os 15 pontos e nove ressaltos do poste Daniel Theis.

Antes, a Finlândia impôs-se à Geórgia graças, sobretudo, aos 17 'triplos' convertidos, em 31 tentados (55%), e à profundidade da sua equipa, com 44 pontos vindos do banco, contra escassos quatro dos georgianos.

A formação da ex-União Soviética ainda comandou os primeiros cinco minutos (8-10), mas os nórdicos começaram a acertar os 'triplos' e já chegaram ao final do primeiro período com 13 pontos de vantagem (28-15), após um parcial de 20-5.

O segundo período manteve a tendência de domínio dos finlandeses, que chegaram a liderar por 20 pontos (57-37) e fecharam a primeira parte a vencer por 17 (57-40), com 10 'triplos' marcados, em 15 tentados.

No início da segunda parte, a Finlândia voltou aos 20 pontos (62-42), mas, então, a Geórgia começou a reagir, fechou o terceiro período a perder por nove e, no início do quarto, conseguiu colocar-se a seis (73-67), ainda com 7.44 minutos para jogar.

Um 'triplo' em cima da buzina dos 24 segundos de Miro Little voltou a colocar os finlandeses por cima e, depois, o descontrolo emocional dos georgianos, nomeadamente de Goga Bitadze (14 pontos e seis ressaltos) e Tomike Shenghelia (15 pontos e cinco assistências), que acabaram expulsos, fez o resto.

Mikael Jantunen, com 19 pontos, Lauri Markkanen, com 17, Edon Maxhuni, com 15, e Sasu Salin, com 14, lideraram o 'cinco' de Lassi Tuovi, enquanto Alexander Mamukelashvili, com 22, e Dudu Sanadze, com 19, foram os melhores dos georgianos.

As meias-finais disputam-se na sexta-feira, primeiro com o embate entre Alemanha e Finlândia, pelas 15h00, e depois com o jogo entre Grécia e Turquia, a partir das 19h00, na Xiaomi Arena, em Riga. A final é no domingo.