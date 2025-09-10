Futebol de praia. Portugal fora das meias-finais da Superfinal europeia

A seleção de futebol de praia perdeu 6-3 contra a Itália na segunda jornada da Superfinal da Liga Europeia e está fora das meias-finais da prova.

É a segunda derrota de Portugal, atual campeão europeu, na prova, depois da derrota contra a Bielorrússia.

O selecionador Mário Narciso refere: “Não é um desprestigio para nós termos perdido com a Itália. De qualquer forma há aspetos que temos de melhorar. Há que dar os parabéns à Itália e continuar a trabalhar”.

A equipa das quinas vai ainda defrontar a França, mas já não tem oportunidade de seguir em frente.

“Temos de ganhar à França, jogo de muita importância. Está bastante melhor, temos de estar preparados e ir com tudo para vencer este jogo”, acrescentou.