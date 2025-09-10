Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 10 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Futebol de praia. Portugal fora das meias-finais da Superfinal europeia

10 set, 2025 - 19:18

Equipa das quinas soma duas derrotas em dois jogos, mas ainda vai defrontar a França.

A+ / A-

A seleção de futebol de praia perdeu 6-3 contra a Itália na segunda jornada da Superfinal da Liga Europeia e está fora das meias-finais da prova.

É a segunda derrota de Portugal, atual campeão europeu, na prova, depois da derrota contra a Bielorrússia.

O selecionador Mário Narciso refere: “Não é um desprestigio para nós termos perdido com a Itália. De qualquer forma há aspetos que temos de melhorar. Há que dar os parabéns à Itália e continuar a trabalhar”.

A equipa das quinas vai ainda defrontar a França, mas já não tem oportunidade de seguir em frente.

“Temos de ganhar à França, jogo de muita importância. Está bastante melhor, temos de estar preparados e ir com tudo para vencer este jogo”, acrescentou.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h17
  • 10 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas